Un motociclista di 25 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto nella notte a Giardini Naxos, lungo via Vittorio Emanuele. L’incidente si è verificato durante le ore notturne e ha coinvolto il giovane, originario della Moldavia. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dello schianto o sulle circostanze precise dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il motociclista non c’è stato nulla da fare.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Lo schianto nella notte in via Vittorio Emanuele. Un giovane di 25 anni, originario della Moldavia, ha perso la vita nella notte a seguito di un grave incidente stradale avvenuto a Giardini Naxos, lungo via Vittorio Emanuele. Secondo le prime informazioni disponibili, il ragazzo viaggiava a bordo di una motocicletta quando si è verificato il violento impatto che si è rivelato fatale. L’ipotesi dello scontro con un monopattino. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Una delle prime ricostruzioni al vaglio degli investigatori ipotizza che la moto sulla quale viaggiava il giovane possa essersi scontrata con un monopattino. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragico incidente a Giardini Naxos: perde la vita un motociclista di 25 anni

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