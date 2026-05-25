Tragico incidente a Cantalupo di Bevagna | giovane motociclista perde la vita

Un giovane motociclista è morto questa mattina a Cantalupo di Bevagna dopo aver perso il controllo del mezzo e uscito di strada. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente si è verificato durante un tratto di strada non precisato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvare il giovane. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Un giovane motociclista è morto questa mattina, a Cantalupo di Bevagna, in un sinistro stradale.Secondo quanto potuto appurare al momento, il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo finendo fuori strada e perdendo la vita nell’incidente.Sul posto si sono portati i mezzi di soccorso del 118. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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