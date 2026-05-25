Umbria tragico incidente a Cantalupo di Bevagna | giovane motociclista perde la vita

Un giovane motociclista di 26 anni è morto questa mattina a Cantalupo di Bevagna, in Umbria, in seguito a un incidente stradale. La motocicletta si è scontrata con un altro veicolo lungo una strada provinciale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il motociclista non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Un giovane motociclista di 26 anni è morto questa mattina, a Cantalupo di Bevagna in Umbria, in un tragico sinistro stradale.Secondo quanto potuto appurare al momento, il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo finendo fuori strada e perdendo la vita nell’incidente.Sul posto si sono portati. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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Schianto nella notte contro un cancello a Cantalupo di Bevagna: muore giovane motociclista

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