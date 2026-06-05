Due sorelle sono morte in un incidente sulla strada provinciale. L’incidente ha coinvolto più veicoli e ha causato la morte delle due donne, mentre altre persone sono rimaste ferite. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e il soccorso. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. La famiglia delle vittime è sotto shock.

Le strade continuano a trasformarsi in scenari di tragedie improvvise e devastanti. Ancora una volta un grave incidente ha spezzato vite e lasciato dietro di sé dolore, sgomento e interrogativi. Nel tardo pomeriggio di ieri, quello che doveva essere un normale spostamento si è trasformato in una drammatica corsa contro il destino, culminata in uno schianto dalle conseguenze devastanti. >> “Trovato sull’Estathé”. Omicidio Garlasco, la scoperta della polizia scientifica sui rifiuti di Chiara Poggi L’impatto è avvenuto poco prima delle 19 lungo un tratto viario che negli anni è già stato teatro di numerosi episodi mortali. I soccorritori, giunti rapidamente sul posto, si sono trovati davanti a una scena impressionante: lamiere contorte, veicoli distrutti e una situazione apparsa fin da subito disperata per alcuni degli occupanti coinvolti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Tragedia sulla provinciale, famiglia distrutta: morte 2 sorelle

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PERDE IL CONTROLLO DELLA MOTO E FINISCE IN UN FOSSATO, MUORE 25ENNE | 10/03/2026

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