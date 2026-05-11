Durante una passeggiata serale lungo la spiaggia, una donna è scivolata e rimasta incastrata tra gli scogli, provocando una tragedia che ha coinvolto tutta la famiglia. La donna, madre di sei figli, è deceduta sul posto. La notizia ha suscitato grande dolore tra i conoscenti e la comunità, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sulle circostanze dell’incidente.

Quella che doveva essere una semplice passeggiata serale lungo il mare si è trasformata in una tragedia devastante. In pochi minuti, una donna è rimasta intrappolata tra gli scogli frangiflutti mentre l’acqua saliva rapidamente, sotto gli occhi disperati della figlia che era con lei. Le urla della bambina hanno attirato l’attenzione di alcuni passanti, che hanno tentato di aiutarla prima dell’arrivo dei soccorsi. Ma il tempo, la marea e la conformazione degli scogli hanno reso ogni tentativo sempre più difficile. La vittima è Saffron Cole-Nottage, 32 anni, madre di sei figli. La tragedia è avvenuta a Lowestoft, nella contea del Suffolk, nel Regno Unito.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Scivola e resta incastrata tra gli scogli, tragedia spaventosa: mamma di 6 figli, una famiglia distrutta così

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