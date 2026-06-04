Due sorelle di 14 e 23 anni sono morte in un incidente stradale avvenuto sulla Provinciale 510 a Iseo. L’auto coinvolta si è scontrata frontalmente con un altro veicolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per le due giovani non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine stanno svolgendo i rilievi per accertare le cause dello scontro.

Due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto a Iseo, in provincia di Brescia. Le due giovani, secondo le prime informazioni, erano residenti in Valtellina e viaggiavano a bordo di una delle vetture coinvolte nello schianto frontale verificatosi lungo la strada provinciale 510. L’impatto tra le due auto è stato particolarmente violento. Per le ragazze non c’è stato nulla da fare: sono morte sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. Lo schianto sulla Provinciale 510 La Provinciale 510, dove si è verificata la tragedia, è una strada già nota per numerosi incidenti avvenuti nel corso degli anni. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Due sorelle di 14 e 23 anni muoiono in un frontale a Iseo, tragedia sulla Provinciale 510

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Due sorelle POVERE e un miliardario: la SCOPERTA dell'orecchino lo lascia in LACRIME

Notizie e thread social correlati

Giovani sorelle valtellinesi muoiono in un frontale: avevano 23 e 14 anniDue sorelle di 23 e 14 anni sono morte in un incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi sulla Sp510 Sebina Orientale, nel territorio di Iseo,...

Terribile frontale sulla Statale: due sorelle morte in un inferno di lamiereDue sorelle di 23 e 14 anni sono morte in un incidente frontale sulla strada statale.

Temi più discussi: Tragico incidente stradale nel Bresciano: morte due sorelle di 14 e 23 anni; Incidente a Iseo, morte due sorelle di Livigno di 23 e 14 anni: frontale fuori dalla galleria, l’auto si ribalta; Schianto a Iseo, morte due sorelle livignasche; Iseo, drammatico scontro frontale: morte due ragazze di 14 e 23 anni. Le vittime sono due sorelle.

Schianto nel Bresciano, le vittime sono due giovani sorelle. Una delle vittime aveva 14 anni. Frontale con un'altra auto a Iseo #ANSA x.com

Due sorelle di 14 e 23 anni muoiono in un frontale a Iseo, tragedia sulla Provinciale 510Le giovani, residenti in Valtellina, hanno perso la vita nello scontro tra due auto avvenuto nel Bresciano. L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato loro scampo ... msn.com

Incidente frontale tra due auto, morte due sorelle: avevano 23 e 14 anni, le vetture distrutteSono due sorelle di 14 e 23 anni le vittime dell'incidente stradale avvenuto ad Iseo, in provincia di Brescia, in seguito allo scontro frontale ... msn.com

Consigli per una lettora di 14 anni! reddit