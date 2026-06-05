Tragedia sulla Provinciale | due sorelle perdono la vita

Due sorelle di 23 e 14 anni sono morte in un incidente avvenuto ieri sera sulla Provinciale 510, nel tratto che collega le due comunità lombarde. L’auto su cui viaggiavano si è schiantata contro un ostacolo lungo la strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per le due giovani non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente è ancora sotto esame.

Una vicenda drammatica quella che unisce due comunità lombarde entrambe a ridosso del territorio trentino: è la tragedia delle due sorelle Camilla e Dana Galli, 23 e 14 anni, vittime di un tragico schianto avvenuto ieri sera, giovedì 4 giugno, sulla Provinciale 510.La tragediaIl drammatico. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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