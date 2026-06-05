Tragedia nel deserto del Sahara | morte di sete 49 persone Msf | In condizioni estreme si può resistere solo 24 ore

Almeno 49 persone sono morte di sete nel Sahara, nel nord del Niger, dopo un guasto al veicolo che le trasportava. Secondo Medici Senza Frontiere, in condizioni estreme si può resistere solo 24 ore senza acqua. Le vittime erano a bordo di un camion che si è fermato nel deserto, senza possibilità di trovare soccorso. La tragedia si è verificata in una zona dove le temperature sono molto elevate e le risorse idriche scarse.

Almeno 49 persone sono morte di sete in una zona del deserto del Sahara situata nel nord del Niger dopo un guasto al camion che li stava trasportando. Due, invece, i sopravvissuti che, dopo aver raggiunto Assamaka, hanno allertato le autorità. A raccontare il dramma è la Bbc. Il gruppo, composto da più di 60 persone, stava tornando dal Mali, dopo aver partecipato a una festa musulmana. Tra le distese del deserto africano, il camion si è quindi guastato e i passeggeri sono rimasti senza acqua dopo giorni di tentativi per riparare il veicolo, a oltre 80 km a ovest di Assamaka, un importante valico di frontiera tra Niger e Algeria. «I... 🔗 Leggi su Open.online

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I Traveled the Worlds Hottest Route | Sahara Expedition

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