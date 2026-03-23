Concorezzo (Monza e Brianza), 23 marzo 2026 – Giornata mondiale dell’acqua e obiettivo Onu centrato da un progetto di ingegneria fra i più importanti del pianeta nel cuore del Sahara algerino: protagonista un’ azienda brianzola, a guidarlo una donna, Ilaria Compagnoni. La società è Ksb Italia, fiore all’occhiello dell’industria di casa, pompe e valvole da più di un secolo, quartiere generale a Concorezzo. È lei che ha coordinato il cuore tecnologico di una delle più grandi sfide idriche del pianeta. Realizzare una tubatura di 1.400 chilometri per portare l’oro blu in uno degli angoli più ostici del mondo. Dove l’acqua diventa anche emancipazione per le donne. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’oro blu nel deserto, Ksb e la sfida nel Sahara: “Acqua ed emancipazione dove c’era solo deserto”

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