Tragedia nel deserto del Sahara | morte di sete 49 persone dopo un guasto a un camion

Almeno 49 persone sono morte di sete nel deserto del Sahara nel nord del Niger a causa di un guasto al camion che le trasportava. Le vittime sono state trovate in condizioni critiche, senza acqua, dopo che il veicolo si è fermato. Non ci sono dettagli su interventi di soccorso o cause specifiche del guasto. La tragedia si è verificata in una zona remota del deserto.

Almeno 49 persone sono morte di sete in una zona del deserto del Sahara situata nel nord del Niger dopo un guasto al camion che li stava trasportando. Due, invece, i sopravvissuti che, dopo aver raggiunto Assamaka, hanno allertato le autorità. A raccontare il dramma è la Bbc. Il gruppo, composto da più di 60 persone, stava tornando dal Mali, dopo aver partecipato a una festa musulmana. Tra le distese del deserto africano, il camion si è quindi guastato e i passeggeri sono rimasti senza acqua dopo giorni di tentativi per riparare il veicolo, a oltre 80 km a ovest di Assamaka, un importante valico di frontiera tra Niger e Algeria. «I... 🔗 Leggi su Open.online

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I Traveled the Worlds Hottest Route | Sahara Expedition

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