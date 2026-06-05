Una studentessa di 20 anni è morta a causa di un’ischemia durante un soggiorno Erasmus. La famiglia sta cercando di ottenere il rimpatrio della salma, accusando ritardi nelle procedure. Restano aperte le domande su come l’ischemia abbia colpito improvvisamente la giovane e su chi sia responsabile del ritardo nel rimpatrio. Le autorità competenti stanno indagando sulle tempistiche e sulle cause dell’accaduto.

Come ha fatto l'ischemia a colpire improvvisamente la ventenne?. Chi deve rispondere del ritardo nel rimpatrio della salma?. Perché la famiglia ha dovuto pagare un volo cargo privato?. Quali azioni legali intende intraprendere la famiglia contro l'assicurazione?.? In Breve Autopsia conferma ischemia cardiaca fulminante per la ventenne Sofia Barillà. Zia Fiorella Barillà denuncia inefficienza assicurativa di società Europe Assistance. Famiglia prenota volo cargo per giovedì 11 giugno per il rientro. Presidente Schifani valuta attivazione fondi Regione Siciliana per spese rimpatrio. La tragedia di Sofia Barillà tra burocrazia e dolore: il rimpatrio della studentessa di 20 anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia Erasmus: l’ischemia uccide Sofia, la famiglia lotta per il rientro

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