Sofia Barillà morta in Erasmus in Portogallo l'autopsia conferma il malore | Deceduta per ischemia cardiaca

L’autopsia sulla studentessa palermitana deceduta in Portogallo ha confermato che la causa della morte è un’ischemia cardiaca. La giovane, di 20 anni, è stata trovata senza vita nel bagno della sua abitazione durante un soggiorno Erasmus. Non sono stati riscontrati altri traumi o cause esterne. La morte è avvenuta improvvisamente, secondo quanto riferito dai medici. La famiglia si è detta sconvolta dall’esito della relazione.

Sofia Barillà è morta per un'ischemia cardiaca: sono questi i risultati dell'autopsia svolta sul corpo della 20enne palermitana deceduta nel bagno della sua abitazione in Portogallo. La ragazza si trovava all'estero per un Erasmus di 6 mesi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Sofia Barillà muore durante l'Erasmus in Portogallo: la studentessa aveva 20 anni

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Sofia Barillà morta in Portogallo: era al telefono con la zia, all'improvviso il silenzio. L'ultimo viaggio e il compleanno. Era troppo bella, troppo tutto per stare sulla terra così c'è chi ha deciso che doveva diventare il mio angelo. Ilmattino.it x.com

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