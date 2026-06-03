Sofia Barillà morta in Erasmus in Portogallo l'autopsia conferma il malore | Deceduta per ischemia cardiaca

Da fanpage.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’autopsia sulla studentessa palermitana deceduta in Portogallo ha confermato che la causa della morte è un’ischemia cardiaca. La giovane, di 20 anni, è stata trovata senza vita nel bagno della sua abitazione durante un soggiorno Erasmus. Non sono stati riscontrati altri traumi o cause esterne. La morte è avvenuta improvvisamente, secondo quanto riferito dai medici. La famiglia si è detta sconvolta dall’esito della relazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sofia Barillà è morta per un'ischemia cardiaca: sono questi i risultati dell'autopsia svolta sul corpo della 20enne palermitana deceduta nel bagno della sua abitazione in Portogallo. La ragazza si trovava all'estero per un Erasmus di 6 mesi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sofia Barillà muore durante l'Erasmus in Portogallo: la studentessa aveva 20 anni

Video Sofia Barillà muore durante l'Erasmus in Portogallo: la studentessa aveva 20 anni

Notizie e thread social correlati

Autopsia su Sofia Barillà: morta per ischemia cardiaca, la salma rientrerà in Italia tra giovedì e venerdìL’autopsia sulla studentessa palermitana di 20 anni deceduta a Lisbona ha stabilito che la causa del decesso è stata un’ischemia cardiaca, che si è...

Leggi anche: Sofia Barillà, l’autopsia rivela la verità: fu un’ischemia cardiaca

Temi più discussi: Sofia Barillà, studentessa di 20 anni muore in Erasmus in Portogallo; Sofia Barillà, 20enne palermitana in Erasmus a Caldas da Rainha, è morta improvvisamente nel suo appartamento. Si è sentita male mentre parlava al telefono con la zia Fiorella. I genitori sono volati in Portogallo assistiti dalla Farnesina. L’autopsia stabilirà l; Portogallo, studentessa palermitana muore durante l'Erasmus, era al telefono con la zia; Sofia Barillà morta in Erasmus in Portogallo, corpo trovato in un appartamento a Caldas da Rainha: le indagini.

sofia barillà sofia barillà morta inSofia Barillà morta in Erasmus in Portogallo, l’autopsia conferma il malore: Deceduta per ischemia cardiacaSofia Barillà è morta per un'ischemia cardiaca: sono questi i risultati dell'autopsia svolta sul corpo della 20enne palermitana deceduta nel bagno della ... fanpage.it

sofia barillà sofia barillà morta inSofia Barillà muore a 20 anni durante l'Erasmus in Portogallo: ischemia cardiaca fatale mentre era al telefono con la ziaUna tragedia immane, un dolore troppo grande da accettare. Sofia Barillà, studentessa palermitana di appena vent'anni, è ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web