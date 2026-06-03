Una giovane donna di 20 anni, in Erasmus in Portogallo, è morta improvvisamente mentre era al telefono con la zia. L'autopsia ha rilevato che la causa del decesso è stata un’ischemia cardiaca. La donna aveva appena rientrata a casa e aveva riferito di sentirsi male a causa del caldo. La conversazione telefonica si è interrotta improvvisamente, e poco dopo è stato chiamato il soccorso, ma non c’è stato nulla da fare.

Sofia ha avuto un malore improvviso mentre parlava al cellulare con la zia, la quale ha spiegato: "Domenica sera stavamo parlando al telefono, era appena tornata a casa, c’era caldo e mi ha detto: 'Zia mi sto sentendo male, ti richiamo dopo io'. Non mi ha più richiamata" Sofia Barillà, studen. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Sofia Barillà morta a 20 anni in Erasmus in Portogallo mentre era al telefono con la zia, l'autopsia: "Ischemia cardiaca"

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Sofia Barillà muore durante l'Erasmus in Portogallo: la studentessa aveva 20 anni

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Sofia Barillà: la ragazza di 20 anni trovata morta in casa mentre era in Erasmus in Portogallo. L'ultima telefonata con la ziaUna giovane di 20 anni, in Erasmus in Portogallo, è stata trovata senza vita nella sua abitazione.

Temi più discussi: Sofia Barillà, studentessa di 20 anni muore in Erasmus in Portogallo; Sofia Barillà, 20enne palermitana in Erasmus a Caldas da Rainha, è morta improvvisamente nel suo appartamento. Si è sentita male mentre parlava al telefono con la zia Fiorella. I genitori sono volati in Portogallo assistiti dalla Farnesina. L’autopsia stabilirà l; Portogallo, studentessa palermitana muore durante l'Erasmus, era al telefono con la zia; Parlavamo al telefono, poi non l’ho più sentita, chi era Sofia Barillà, morta in Erasmus in Portogallo.

Sofia Barillà morta in Portogallo: era al telefono con la zia, all'improvviso il silenzio. L'ultimo viaggio e il compleanno. Era troppo bella, troppo tutto per stare sulla terra così c'è chi ha deciso che doveva diventare il mio angelo. Ilmattino.it x.com

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