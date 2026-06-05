Tragedia Constellation | i Moretti interrogati su sicurezza e gestione

Durante l'incendio alla nave Constellation, i membri della famiglia Moretti sono stati ascoltati dagli inquirenti. Sono state poste domande riguardo al motivo per cui le porte di sicurezza erano chiuse mentre l’incendio si sviluppava e come hanno spiegato l’assenza di formazione del personale a bordo. I familiari sono stati chiamati a chiarire le loro azioni e le procedure di sicurezza adottate prima del disastro.

Perché le porte di sicurezza erano chiuse durante l'incendio?. Come spiegano i Moretti l'assenza di formazione del personale?. Perché il Governo italiano è intervenuto come parte civile?. Quali irregolarità economiche e antiriciclaggio stanno indagando i magistrati?.? In Breve Udienza a Sion con la partecipazione della procuratrice Catherine Seppey e 70 avvocati. Indagini su porte chiuse, unico ingresso e mancanza formazione dipendenti al Constellation. Avvocati Ventimiglia, Radice, Jordan e Fanti rappresentano le parti civili e l'Italia. Costi procedurali per i contribuenti stimati in circa 200 mila franchi. Jacques e Jessica Moretti al centro dell’interrogatorio a Sion per il rogo del Constellation. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Tragedia in Svizzera, chi è il proprietario del bar Le Constellation di Crans-Montana

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