Rogo Constellation Jessica Moretti nei video | cosa mostrano le immagini che cambiano tutto

Dopo più di cento giorni dall’incendio del velivolo Constellation a Crans Montana, emergono nuovi dettagli grazie ai video diffusi dalla protagonista Jessica Moretti. Le immagini mostrano aspetti inediti dell’incidente e della sua evoluzione. La pubblicazione di questi filmati segna un momento importante nella vicenda, portando alla luce elementi finora sconosciuti. La vicenda prosegue con l’attenzione rivolta alle registrazioni che potrebbero influenzare le indagini.

Le immagini della svolta di Jessica Moretti. Il rogo del Constellation a Crans Montana entra in una nuova fase dopo oltre cento giorni. I video delle telecamere interne mostrano una verità finora rimasta nascosta: nei primi istanti dell’incendio compare chiaramente Jessica Moretti. Le immagini non sono sempre nitide, ma ciò che accade all’inizio è decisivo. Ed è proprio lì che gli inquirenti stanno concentrando l’attenzione. La dinamica: le candele e l’inizio dell’incendio. Le registrazioni delle 14 telecamere presenti nel locale ricostruiscono i momenti iniziali della tragedia. Secondo quanto emerge, è Jessica Moretti ad accendere le candele scintillanti sulle bottiglie di champagne.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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