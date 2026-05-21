A Crans-Montana si è verificato un incendio in un locale dei coniugi Moretti, poco prima dell’apertura del ristorante Le Constellation. Le autorità hanno avviato un’indagine sul precedente incendio avvenuto nello stesso locale. Nel frattempo, in Svizzera, sono in corso verifiche sui coniugi Moretti, sospettati di aver commesso una frode legata alla loro attività commerciale. Le indagini riguardano sia gli aspetti legali che le eventuali responsabilità nelle vicende che coinvolgono i titolari.

La Procura del Vallese ha riaperto le indagini sull’incendio del Vieux Chalet, locale dei coniugi Moretti, già proprietari del Constellation a Crans-Montana. Gli investigatori ipotizzano una possibile frode assicurativa dopo nuovi elementi su operazioni bancarie sospette, pagamenti in contanti e documenti falsi emersi da un rapporto federale. Crans-Montana, nuova indagine Nuovi sviluppi giudiziari in Svizzera coinvolgono Jessica e Jacques Moretti, i proprietari del ristorante Constellation, noto per la tragedia di Capodanno di Crans-Montana. La coppia è finita nuovamente sotto la lente della magistratura svizzera per un’altra vicenda: l’incendio del Vieux Chalet, altro locale di loro proprietà nel Canton Vallese. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Crans-Montana, un altro incendio in un locale dei Moretti prima del Le Constellation: indagini sul precedente

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