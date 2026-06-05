Il traffico a Roma il 5 giugno 2026 alle 16:30 risultava intenso, con molte strade congestionate. L’infomobilità, gestita da Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità, segnalava rallentamenti e code in diversi punti della città. Le principali arterie presentavano traffico rallentato, con alcune vie completamente bloccate. La situazione si è mantenuta critica nel pomeriggio, influenzando gli spostamenti di pendolari e automobilisti.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità difficile la situazione porte della capitale sull'autosole per un incidente ci sono lunghe code tra il bivio per la Roma Teramo e Valmontone in direzione di Napoli ripercussioni anche sulla diramazione di Roma Sud in fila da Monte Porzio Catone problemi anche sulla tangenziale est per incidente chiusa la galleria della Nuova Circonvallazione da Batteria Nomentana a Monti Tiburtini in direzione quindi di San Giovanni lunghe code a partire da Corso Francia in arrivo due serate al Circo Massimo per Cesare Cremonini il cantautore bolognese si esibirà domani e. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 05-06-2026 ore 16:30

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