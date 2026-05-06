Il traffico a Roma nel pomeriggio del 6 maggio 2026 alle 16:30 mostra alcune criticità, secondo le informazioni fornite da Roma infomobilità, un servizio gestito da luce verde e Roma servizi per la mobilità. Sul sito e sulle app dedicate si segnalano alcune zone con rallentamenti o disagi, ma non vengono indicati incidenti o chiusure significative. La situazione può variare nel corso delle prossime ore.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità ci sono problemi sulla Celeste per un incidente la strada chiusa tra Batteria Nomentana e Largo Rodolfo Lanciani in direzione di San Giovanni ci sono incolonnamenti a partire da Corso di Francia mentre per lavori su via Ardeatina code altezza del Divino Amore nelle due direzioni sempre su via Ardeatina ricordiamo che per lavori la strada è transitabile a senso unico alternato con semaforo tra via di Grotta Perfetta e via della Fotografia inevitabili anche in questo caso rallentamenti Ecco le difficoltà di circolazione anche su via Flaminia fino al 30 maggio...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 06-05-2026 ore 16:30

Ecco com'era l'antica Roma nel 320 d.C.

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