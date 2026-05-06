Alle prime ore del mattino, alle 7:30 del 6 maggio 2026, si registra un traffico intenso sulla carreggiata interna di una strada di Roma. La circolazione presenta rallentamenti e congestioni in diversi tratti, influenzando la mobilità della zona. La situazione è segnalata dalla redazione di Luceverde Roma, che monitora costantemente le condizioni del traffico nella capitale.

Luceverde Roma ben trovati dalla redazione intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo con code tra Casilina e Appia code a tratti anche in esterna e tra Prenestina e Tiburtina e poi altri allentamenti tra Casal del Marmo e Montespaccato cosa sul tratto Urbano della Roma L'Aquila tra raccordo l'uscita dalla tangenziale in quest'ultima direzione code sulla stessa tangenziale Tra Tiburtina e Campi Sportivi Stadio Olimpico intenso il traffico sulla Flaminia con cose del raccordo via dei Due Ponti verso il centro città analoga situazione sulla via Salaria concludi tra Fidene e il bivio per la tangenziale traffico e poi sulla Appia...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 06-05-2026 ore 07:30

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