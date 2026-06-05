Traffico Roma del 05-06-2026 ore 11 | 30

Da romadailynews.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 11:30 del 5 giugno 2026, il traffico a Roma mostra rallentamenti e congestioni in alcune zone centrali. La rete di infomobilità segnala code e veicoli fermi in diversi punti della città. La situazione è monitorata da luce verde e Roma servizi per la mobilità, che forniscono aggiornamenti in tempo reale tramite il servizio informativo. Nessuna strada è completamente bloccata, ma si registrano tempi di percorrenza più lunghi rispetto al normale in alcune arterie principali.

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Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità Un saluto dalla redazione di servizi per la mobilità domani e domenica il doppio concerto di Cesare Cremonini al Circo Massimo Per quel che riguarda la viabilità è già scattata la chiusura di via dei Cerchi e ulteriori limitazioni alla circolazione sono in programma da questa sera su via della Greca via dell'Ara massima di Ercole e via del Circo Massimo un cambio di percorso è previsto complessivamente per 11 linee di bus i dettagli sono su romamobilita.it è sempre domani e domenica dalle ore 22 e sino a fine servizio sarà chiusa la stazione metro di Circo Massimo in alternativa si potranno utilizzare le fermate di piramide e Colosseo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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