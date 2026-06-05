Alle 11:30 del 5 giugno 2026, il traffico a Roma mostra rallentamenti e congestioni in alcune zone centrali. La rete di infomobilità segnala code e veicoli fermi in diversi punti della città. La situazione è monitorata da luce verde e Roma servizi per la mobilità, che forniscono aggiornamenti in tempo reale tramite il servizio informativo. Nessuna strada è completamente bloccata, ma si registrano tempi di percorrenza più lunghi rispetto al normale in alcune arterie principali.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità Un saluto dalla redazione di servizi per la mobilità domani e domenica il doppio concerto di Cesare Cremonini al Circo Massimo Per quel che riguarda la viabilità è già scattata la chiusura di via dei Cerchi e ulteriori limitazioni alla circolazione sono in programma da questa sera su via della Greca via dell'Ara massima di Ercole e via del Circo Massimo un cambio di percorso è previsto complessivamente per 11 linee di bus i dettagli sono su romamobilita.it è sempre domani e domenica dalle ore 22 e sino a fine servizio sarà chiusa la stazione metro di Circo Massimo in alternativa si potranno utilizzare le fermate di piramide e Colosseo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 05-06-2026 ore 11:30

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il traffico a Roma

Notizie e thread social correlati

Traffico Roma del 06-05-2026 ore 11:30Alle ore 11:30 del 6 maggio 2026, il servizio di infomobilità di Roma segnala le condizioni del traffico in città, gestito da luce verde e Roma...

Traffico Roma del 06-05-2026 ore 07:30Alle prime ore del mattino, alle 7:30 del 6 maggio 2026, si registra un traffico intenso sulla carreggiata interna di una strada di Roma.

Temi più discussi: Le strade chiuse a Roma sabato 30 e domenica 31 maggio 2026; Traffico Ponte 2 giugno, le previsioni di Anas per strade e autostrade; Previsioni traffico ponte del 2 giugno; Traffico Ponte del 2 Giugno 2026: previsioni, tratte critiche e consigli utili.

Leggi la notizia : Pentiti e parole du2019ordine: il volto oscuro del narcotraffico a Roma - In un crescendo di rivelazioni che inquietano, un ex affiliato della mafia ha svelato i meccanismi nascosti dietro il narcotraffico a Roma, lanciando una luce inquietante su x.com

Traffico Lazio del 05-06-2026 ore 09:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità difficoltà sulla Flaminia penalizzata da un incidente avvenuto nelle ... romadailynews.it

Traffico Roma del 05-06-2026 ore 07:30Luceverde Roma Buongiorno Bentrovati venerdì 5 giugno Primo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità traffico cominciamo col segnalare ... romadailynews.it