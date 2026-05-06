Alle ore 11:30 del 6 maggio 2026, il servizio di infomobilità di Roma segnala le condizioni del traffico in città, gestito da luce verde e Roma servizi per la mobilità. La comunicazione fornisce aggiornamenti sulla situazione delle strade e eventuali disagi in tempo reale, consentendo agli automobilisti di pianificare gli spostamenti. L'informazione viene diffusa attraverso i canali ufficiali dedicati alla mobilità urbana.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità da oggi a venerdì di di sosta e possibili limitazioni al traffico tra via Veneto San Pietro e la Farnesina per le misure di sicurezza in vigore durante la contemporanea presenza a Roma delle Segretario di Stato statunitense Marco Rubio del primo ministro polacco Donald tusk domani mattina chiusura al traffico nelle strade intorno al Vaticano e non sono da escludere in queste giornate temporanee stop della circolazione al passaggio delle delegazioni e delle loro le altre notizie in centro a due passi da piazza del Popolo è terminato l'intervento per la messa...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 06-05-2026 ore 11:30

Ecco com'era l'antica Roma nel 320 d.C.

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