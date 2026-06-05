Venerdì 5 giugno alle 8:30 il traffico nella zona di Roma risultava congestionato. Le strade principali erano in difficoltà e si segnalavano code e rallentamenti. Le auto si muovevano a passo d’uomo in diversi punti della città, creando disagi ai pendolari. La situazione era monitorata in tempo reale e si prevedevano possibili ulteriori congestioni nel corso della mattinata.

Luceverde Roma Buongiorno Bentrovati venerdì 5 giugno Primo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità traffico cominciamo col segnalare un incidente avvenuto lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare Attenzione ci sono incolonnamenti tra le uscite e Flaminia è Casal del Marmo in direzione quindi Aurelia restiamo sul raccordo per traffico intenso coda in carreggiata per Natale uscite Casilina e Ardeatina abbiamo rallentamenti con code su tratto Urbano della Roma L'Aquila e sulla Roma Fiumicino o rispettivamente dal raccordo alla tangenziale est e dall'uscita Magliana fino alla zona dell'EUR torniamo... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 05-06-2026 ore 08:30

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