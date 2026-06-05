Alle 7:30 di venerdì 5 giugno, il traffico a Roma risultava congestionato in alcune zone della città. Le auto circolavano a rilento su diverse arterie principali, con code segnalate in prossimità di alcune intersezioni e strade di accesso al centro. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure improvvise, ma il flusso veicolare mostrava rallentamenti tipici dell’orario mattutino. La situazione si monitorava in tempo reale attraverso le telecamere di sorveglianza e le fonti di traffico locali.

Luceverde Roma Buongiorno Bentrovati venerdì 5 giugno Primo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità traffico cominciamo col segnalare un incidente avvenuto lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare Attenzione ci sono incolonnamenti tra le uscite e Flaminia è Casal del Marmo in direzione quindi Aurelia restiamo sul raccordo per traffico intenso coda in carreggiata per Natale uscite Casilina e Ardeatina abbiamo rallentamenti con code su tratto Urbano della Roma L'Aquila e sulla Roma Fiumicino o rispettivamente dal raccordo alla tangenziale est e dall'uscita Magliana fino alla zona dell'EUR torniamo... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 05-06-2026 ore 07:30

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