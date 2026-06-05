Traffico Lazio del 05-06-2026 ore 09 | 30

Da romadailynews.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 9:30 di questa mattina si segnalano problemi di traffico a Roma. La situazione è stata comunicata tramite il servizio di infomobilità, gestito da luce verde e Roma servizi per la mobilità. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle cause o le aree interessate, ma si consiglia di prestare attenzione alle eventuali indicazioni sul traffico in tempo reale. La situazione potrebbe influenzare gli spostamenti nella capitale.

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