Alle 9:30 di questa mattina si segnalano problemi di traffico a Roma. La situazione è stata comunicata tramite il servizio di infomobilità, gestito da luce verde e Roma servizi per la mobilità. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle cause o le aree interessate, ma si consiglia di prestare attenzione alle eventuali indicazioni sul traffico in tempo reale. La situazione potrebbe influenzare gli spostamenti nella capitale.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità difficoltà sulla Flaminia penalizzata da un incidente avvenuto nelle prime ore della mattinata Ci sono code tra il bivio con la Cassia e Grottarossa in direzione quindi di Prima Porta il traffico in uscita da Roma e deviato in via di Grottarossa sulla Flaminia Abbiamo quello del traffico intenso a partire da Labaro fino al bivio di Tor di Quinto Per quanto riguarda il raccordo anulare abbiamo rallentamenti con code per traffico intenso tra le uscite Trionfale Ottavia e Aurelia e poi tra il bivio con la Roma Fiumicino e l'uscita Pontina Eur ancora in.... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 05-06-2026 ore 09:30

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