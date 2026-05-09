Traffico Lazio del 09-05-2026 ore 09 | 30

Da romadailynews.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 9:30 del 9 maggio 2026, il traffico nella regione Lazio si presenta scorrevole lungo le principali arterie stradali. La circolazione è fluida e senza particolari rallentamenti, secondo le rilevazioni in tempo reale. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure temporanee che possano influenzare il normale flusso delle vetture. La situazione del traffico sembra stabile in questa fascia oraria.

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