Tradizioni e attività Musica e mercati

Il primo weekend di giugno sarà caratterizzato da numerose fiere gastronomiche e rievocazioni medievali. Sono in programma vari mercati e attività legate alle tradizioni locali, con musica dal vivo e eventi culturali. La proposta include anche iniziative dedicate alle famiglie e agli appassionati di storia. Le manifestazioni si svolgeranno in diverse aree, coinvolgendo diverse comunità e offrendo un calendario ricco di appuntamenti.

Il primo weekend di giugno si preannuncia vibrante: dalle fiere gastronomiche alle rievocazioni medievali, ecco alcuni degli appuntamenti imperdibili. Partendo da Modena, da oggi a domenica il centro storico accoglie la XIX edizione del ‘Mercato Europeo’, con profumi e artigianato da tutto il mondo. Gli amanti del rock potranno partecipare, oggi e domani alla IV edizione del ‘Festival Duro’ all’Arena Wave Music: un evento benefico in memoria di Oleg Egon Brando Salvino, con ingresso libero. A Vignola, oggi e domani, piazza dei Contrari celebra l’eccellenza locale con la XVII edizione di ‘Vignola, è tempo di ciliegie’, tra mercati, showcooking e spettacoli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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