Novellara si accende | 6 giorni tra tradizioni mercati e cultura

Novellara si prepara a vivere sei giorni di eventi a partire dal 1 maggio, in occasione dell’inaugurazione della fiera di San Cassiano. La manifestazione prevede mercati storici, esposizioni alla Rocca dei Gonzaga e attività rivolte alle famiglie, offrendo un calendario ricco di iniziative per tutta la comunità. La città si anima con appuntamenti che coinvolgono diversi luoghi e fasce di pubblico, creando un'occasione di aggregazione e tradizione.

? Cosa sapere Novellara inaugura il 1 maggio la fiera di San Cassiano con sei giorni di eventi.. Il programma unisce mercati storici, mostre alla Rocca dei Gonzaga e attività per famiglie.. Giovedì 1 maggio 2026, Novellara inaugura la fiera di San Cassiano con un programma di sei giorni che trasformerà il centro storico in un palcoscenico di tradizioni e cultura tra i vicoli del borgo. La comunità si prepara a vivere una settimana densa di appuntamenti che vedranno protagonista l’anima stessa della città reggiana. Tutto avrà inizio nella giornata di giovedì, quando il ritmo abituale del mercato settimanale mattutino farà da preludio a un pomeriggio dedicato alla scoperta antropologica: alle ore 15, infatti, verrà presentata la mostra intitolata Identità in cammino: la cultura sinta in Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Novellara si accende: 6 giorni tra tradizioni, mercati e cultura Notizie correlate Leggi anche: Padova si accende nel weekend: tra eventi, cultura e sapori, tre giorni da non perdere