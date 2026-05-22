brodettofest 2026 cucina tradizioni musica e cultura

Il BrodettoFest di Fano si appresta a celebrare la sua 24ª edizione, con l’apertura prevista per sabato 30 maggio alle ore 18 sul palco centrale. La manifestazione si svolgerà per diversi giorni, includendo iniziative come Brodetto&Kids, un’area dedicata ai bambini con laboratori, giochi e degustazioni realizzate in collaborazione con il Masaf. Il festival offre un programma che unisce cucina, tradizioni, musica e cultura, coinvolgendo il pubblico in vari eventi e attività.

Tutto pronto per la 24ª edizione del BrodettoFest di Fano. Il festival si aprirà sabato 30 maggio con l’inaugurazione sul palco centrale alle ore 18 e l’avvio delle attività di Brodetto&Kids, lo spazio dedicato ai più piccoli tra laboratori, giochi e degustazioni, in collaborazione con il Masaf. In programma anche la presentazione del libro Il Professore, dedicato alla figura di Corrado Piccinetti, biologo marino recentemente scomparso, e il cooking show al Palabrodetto di Luca Pappagallo, tra i cuochi più seguiti e amati del web. La giornata si concluderà con le degustazioni di Brodetto & Wine e il concerto degli Extraliscio (Mirco Mariani, Moreno Conficconi e Mauro Ferrara), che mescolano il liscio romagnolo con punk, rock, elettronica e sonorità sperimentali, creando uno stile esplosivo e imprevedibile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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BrodettoFest 2026 - 24ª edizione

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