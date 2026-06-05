Tradizionale Sagra del Pesce a Montoggio con menù a base di pesce e musica dal vivo

Notizia in breve

Sabato 13 giugno si è svolta a Montoggio la Sagra del Pesce, organizzata dalla Pro Loco locale. L’evento ha previsto un menù a base di pesce, tra cui linguine al sugo di pesce, trenette al pesto, gamberoni al forno, frittura di pesce, patatine e dolce. La manifestazione ha incluso anche musica dal vivo. La sagra si è tenuta nel rispetto delle tradizioni locali e ha coinvolto i partecipanti in un appuntamento annuale.