Tradizionale Sagra del Pesce a Montoggio con menù a base di pesce e musica dal vivo
Sabato 13 giugno si è svolta a Montoggio la Sagra del Pesce, organizzata dalla Pro Loco locale. L’evento ha previsto un menù a base di pesce, tra cui linguine al sugo di pesce, trenette al pesto, gamberoni al forno, frittura di pesce, patatine e dolce. La manifestazione ha incluso anche musica dal vivo. La sagra si è tenuta nel rispetto delle tradizioni locali e ha coinvolto i partecipanti in un appuntamento annuale.
Sabato 13 giugno torna a Montoggio l'attesissima Sagra del Pesce, il tradizionale appuntamento a cura della Pro Loco Montoggese con un menù che ormai è una garanzia: linguine al sugo di pesce, trenette al pesto, gamberoni al forno, frittura di pesce, patatine e dolce.A seguire serata danzante con. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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