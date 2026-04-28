Festa di San Giuseppe a Cortellazzo la sagra di Jesolo con menù di pesce e corteo acqueo

A Cortellazzo, frazione del comune di Jesolo, sono in corso i festeggiamenti per la Festa di San Giuseppe. La celebrazione si svolge sul sagrato della chiesa e continuerà fino al 3 maggio 2026. Tra le iniziative, sono previsti un menù di pesce e un corteo acqueo che coinvolge la comunità locale. La manifestazione rappresenta un appuntamento tradizionale che si rinnova nel tempo.

Proseguono i festeggiamenti della Festa di San Giuseppe a Cortellazzo, nel comune di Jesolo, in programma sul sagrato della chiesa fino al 3 maggio 2026. Una sagra che unisce tradizione e intrattenimento, con stand gastronomico attivo la sera, anche a pranzo nei festivi, e appuntamenti per tutte.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Festa della comunità - Sagra di San Giuseppe Festa di San Giuseppe, Sagra di Sansonessa a CaorleDal 30 aprile al 3 maggio 2026 torna a Caorle, in località Sansonessa (Ecopark), la tradizionale Festa di San Giuseppe – Sagra di Sansonessa, giunta... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: San Giuseppe in festa dal 22aprile al 1° maggio; Festa di San Giuseppe, Sagra di Sansonessa a Caorle; Primo Maggio: a Latina Scalo la Festa di San Giuseppe Lavoratore; Borgo, artigiani in festa per il Patrocinio di San Giuseppe [FOTO]. Copertino: festa di San Giuseppe Patriarca, da oggi il programma religioso Patrono dei lavoratoriRicordati dunque di noi, o beato Giuseppe, e intercedi presso il tuo Figlio putativo con la tua potente preghiera; ma rendici anche propizia la beatissima Vergine tua sposa, che è Madre di colui con ... noinotizie.it A Pieve San Paolo torna la tradizionale Festa di San Giuseppe con la storica processioneTra sabato 25 e domenica 26 aprile il quartiere capannorese sarà animato dalle celebrazioni per il Santo che li ha liberati dal male ... luccaindiretta.it Festa Patronale in onore di San Giorgio a Loseto - facebook.com facebook