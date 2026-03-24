Speciale menù a base di pesce

dal 24 al 26 aprile 2026. Il menù comprende: Julienne di seppioline grigliate e gamberetti al vapore con insalatina primaverile e asparagi crudi tagliati al coltello; il risotto con erbette primaverili e gamberetti; il filetto di branzino con pomodorini e asparagi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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