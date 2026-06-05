Un residente e titolare di un atelier nel quartiere vicino allo stadio Romeo Neri ha dichiarato di aver avuto difficoltà a lavorare durante i giorni del concerto di Vasco Rossi. Ha affermato che tra zone rosse e restrizioni non è stato possibile svolgere normalmente le attività lavorative. Inoltre, ha annunciato che procederà con richieste di risarcimento per i danni subiti a causa delle limitazioni imposte durante l’evento.

Residente e titolare di un atelier nel quartiere che circonda lo stadio Romeo Neri, Davide Frisoni è tra coloro che nei giorni del concerto di Vasco Rossi hanno vissuto in prima persona le limitazioni. Il concerto di Vasco Rossi ha riportato al centro il dibattito sui grandi eventi. Qual è il suo punto di vista? "Al di là delle ricadute positive che questi eventi portano alla città, il dato reale è che lo stadio si trova in pieno centro storico. Ormai non si può più pensare di utilizzare lo stadio come spazio per grandi eventi senza tenere in considerazione che siamo in una zona molto abitata e che questo crea parecchi disagi". Lei contesta soprattutto le modalità con cui vengono applicate le restrizioni "Per il concerto di Vasco Rossi, è stata istituita la zona rossa già da giovedì, quando non ce n’era assolutamente bisogno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Tra concerti e zone rosse è impossibile lavorare. Chiederemo i risarcimenti"

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