Emergenza sicurezza tra ' zone rosse' e nuove telecamere | Ma c' è chi pensa di agire indisturbato

A Cerignola si registra un aumento degli episodi di sicurezza, con una recente rapina che si è verificata nella serata di ieri, 11 aprile. Durante l'evento, sono stati sparati dei colpi di pistola in aria, secondo quanto riferito da un testimone, mentre le strade affollate del sabato sera si sono trasformate in scena di un episodio violento. La situazione ha portato all'installazione di nuove telecamere e alla definizione di zone rosse.

A Cerignola è emergenza sicurezza, dopo la rapina messa a segno nella serata di ieri, 11 aprile, con tanto di colpi di pistola esplosi in aria - come riferito da un testimone - tra il ‘passeggio’ del sabato sera. “Quello che è successo a Cerignola è grave e non può lasciarci indifferenti. Una.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Torre Annunziata, scattano le zone rosse per l’emergenza sicurezzaIl Prefetto di Napoli dispone le zone rosse a Torre Annunziata fino al 13 maggio: più controlli e allontanamenti per garantire ordine e sicurezza... Sicurezza, i giovani di Forza Italia: "Ok le zone rosse, ma serve prevenzione continua"«Per noi giovani la sicurezza non è uno slogan: è la condizione che ci permette di vivere Parma senza rinunce, di frequentare il centro, studiare,...