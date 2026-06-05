Tra cinema benessere olistico e sapori della tradizione | al via Sadurano Summer 2026
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Prende ufficialmente il via la rassegna "Sadurano Summer 2026", un ricco cartellone di eventi ospitato nella suggestiva cornice dell'Arena di Sadurano e promosso da Il Grottino - Circolo don Dario Ciani. L'iniziativa, riservata ai soci Acli, trasformerà il fine settimana in un laboratorio a cielo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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