Il Kohiš?e 2026 invita i partecipanti a esplorare i sentieri del Carso, attraversando grotte che conservano segreti millenari. Durante l'escursione, si potranno scoprire le caratteristiche delle grotte lungo il percorso e conoscere come i sapori della tradizione locale si combinano con l’attività all’aria aperta. L’evento si svolge nel rispetto delle norme di sicurezza e tutela ambientale previste per il territorio.

? Cosa scoprirai Quali segreti millenari nascondono le grotte lungo il percorso?. Come si integrano i sapori locali con l'escursionismo nel Carso?. Dove si trovano i quattro punti di partenza per la marcia?. Perché questo evento sostiene l'economia delle frazioni meno centrali?.? In Breve Partenze autonome tra le 8:30 e le 10:30 da Duino, Ceroglie, Medeazza e Brestovica.. Percorsi di 10 km con anello finale di 5 km tra doline e grotte.. Quota d'iscrizione di 20 euro per adulti e 15 euro per bambini.. Pasto caldo e musica a Borgo Kohiš?e a partire dalle ore 12:00.. Il 17 maggio 2026 il Carso triestino ospiterà la dodicesima edizione della marcia internazionale enogastronomica Kohiš?e, un evento che trasforma il cammino in un percorso di scoperta tra natura e storia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Kohiš?e 2026: tra sentieri del Carso e sapori della tradizione

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