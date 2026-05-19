Riminiwellness 2026 dal camminare al benessere olistico | trend e tendenze in vetrina

Da webmagazine24.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Rimini si sta svolgendo l'edizione 2026 di un evento dedicato al settore del benessere, che coinvolge sia il mondo del fitness che quello olistico. La manifestazione mette in mostra le ultime tendenze nel campo delle performance fisiche, dell'accessibilità e della consapevolezza, con un approccio che unisce diversi linguaggi e discipline. Tra le novità presentate ci sono innovazioni legate al camminare e a pratiche olistiche, segnalando un settore in continua trasformazione.

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(Adnkronos) – Un settore in piena evoluzione, capace di unire performance, accessibilità e consapevolezza, attraversando il mondo fitness e quello olistico con linguaggi sempre più contaminati. Raccontano questa trasformazione le novità di RiminiWellness 2026, in programma dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Per la sua ventesima edizione, la manifestazione. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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