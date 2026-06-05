Amadeus ha dichiarato che Sanremo tornerà, suscitando reazioni online. La frase ha acceso discussioni sui social, con molti utenti che commentano l’eventuale ritorno del conduttore sulla scena televisiva. Fiorello ha commentato la situazione con una battuta, sorridendo pubblicamente. La dichiarazione ha attirato l’attenzione generale, mentre i commenti si sono moltiplicati tra entusiasmo e curiosità.

Se è vero che certi amori non finiscono, ma fanno solo giri immensi e poi ritornano, allora il rapporto tra Amadeus e la Rai potrebbe anche rifiorire. Almeno questo è quello che ha lasciato intravedere l’ospitata di “ Ama ” dal suo amico Fiorello nel programma La Pennicanza su Radio2. Mentre il conduttore è tornato alla casa madre, dietro le quinte si starebbe lavorando a una separazione consensuale tra lui e Warner Bros. Discovery, con circa due anni di anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto quadriennale firmato nella primavera del 2024. Una presa d’atto condivisa di una situazione che non ha portato i frutti sperati. La. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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© Screenworld.it - Tra Amadeus e la Rai, qualcosa sembra essere cambiato: la frase su Sanremo accende il web (e Fiorello se la ride)

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