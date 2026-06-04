Amadeus da Fiorello | Anche se la Rai ha muri enormi io voglio superarli Sanremo? Non si rifiuta mai

Amadeus è tornato in Rai per partecipare a una puntata di 'La Pennicanza' con Fiorello. Durante l’intervista, ha affermato di voler superare le difficoltà interne alla rete, anche se definisce i muri della Rai come enormi. Ha inoltre dichiarato che non si rifiuta mai di partecipare a Sanremo, sottolineando la volontà di continuare a essere presente nel festival. La dichiarazione è stata rilasciata durante l’ospitata, senza ulteriori dettagli sui progetti futuri.

(Adnkronos) – "Anche se la Rai ha dei muri enormi, io non ho paura e voglio superarli". Canta così Amadeus nel suo ritorno in Rai per partecipare ad una puntata de 'La Pennicanza', ospite dell'amico di una vita Fiorello. Un'ospitata tutta giocata sulla gag dell'ospite sgradito, fermato all'ingresso della sede Rai di via Asiago per. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Amadeus e Fiorello commentano le dichiarazioni di Linus su Sanremo - La Pennicanza 13/04/2026

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