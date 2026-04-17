Agens credito d' imposta anche per il tpl le imprese sono a rischio

La crisi in Medio Oriente ha provocato un improvviso aumento dei prezzi di petrolio e gas, generando incertezza sulla disponibilità di gasolio, gas naturale ed energia elettrica. Questa situazione si riflette anche nel settore dei trasporti pubblici, che beneficia di un credito d'imposta, mentre le imprese si trovano a dover affrontare rischi crescenti a causa della volatilità e delle difficoltà di approvvigionamento.

Il perdurare della crisi in Medio Oriente ha innescato uno shock petrolifero, portando a una forte volatilità dei prezzi e a timori sulla regolarità delle forniture di gasolio, gas naturale ed energia elettrica. Una situazione che le imprese del TPL non potranno reggere ancora per molto. Per questo chiediamo pari trattamento rispetto ad altri settori e cioè estendere la misura del credito d'imposta per i costi energetici anche al trasporto pubblico locale. Questo l'appello di Agens, l'associazione di Confindustria, durante l'audizione alla Commissione Finanza e tesoro del Senato in materia di carburanti. Apprezzamento dell'associazione per l'azione del governo sul taglio delle accise ma si tratta di una misura che, da sola, non basta a sostenere nessun settore.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Agens, credito d'imposta anche per il tpl, le imprese sono a rischio Notizie correlate Leggi anche: Dl Carburanti, Gibelli (Asstra): "Necessario estendere credito d'imposta a Tpl" Gasolio: arriva il credito d'imposta per le imprese agricole"Una boccata di ossigeno per tutte le aziende agricole del territorio, un risultato importante che arriva alla ripresa della stagione”. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Caro gasolio, allarme anche in Valle d’Aosta delle aziende degli autobus. Agens: credito d'imposta anche per il TPL, le imprese sono a rischioShock petrolifero aumenta di oltre 200 milioni i costi annuali del carburante ... msn.com Agens: credito d’imposta anche per TPL, imprese a rischio. Shock petrolifero aumenta di oltre 200 mln costi annuali carburante(FERPRESS) – Roma, 17 APR – Il perdurare della crisi in Medio Oriente ha innescato uno shock petrolifero, portando a una forte volatilità dei prezzi e a timori sulla regolarità delle forniture di gas ... ferpress.it