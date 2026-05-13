Molina Agens | Tpl pilastro dell’economia e della società
Il trasporto pubblico locale è considerato un elemento chiave per l'economia e la vita sociale, ma attualmente sta affrontando una fase difficile. Secondo fonti ufficiali, il settore sta attraversando problemi significativi che ne compromettono il funzionamento e la sostenibilità. La situazione viene descritta come una fase di sofferenza, che richiede interventi e attenzione da parte delle autorità competenti.
(Adnkronos) – "Il trasporto pubblico locale rappresenta oggi un pilastro fondamentale della nostra economia e della nostra socialità, ma sta attraversando una fase di sofferenza considerevole. Il settore è colpito duramente da un aumento dei costi energetici incontrollato e altalenante, in un contesto in cui il rapido mutamento degli assetti sociali urbani rischia di creare. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Notizie correlate
Agens, credito d'imposta anche per il tpl, le imprese sono a rischioIl perdurare della crisi in Medio Oriente ha innescato uno shock petrolifero, portando a una forte volatilità dei prezzi e a timori sulla regolarità...
Parità di genere, non un «gentile omaggio» ma pilastro di una nuova società ed economiaAl convegno presso «La Volta del Vescovo» l’analisi del sindacato: «Dalla conciliazione alla condivisione, il talento femminile vale quasi il 10% del...
Molina (Agens): Tpl pilastro dell’economia e della societàIl trasporto pubblico locale rappresenta oggi un pilastro fondamentale della nostra economia e della nostra socialità, ma sta attraversando una fase di sofferenza considerevole. Il settore è colpito ... adnkronos.com
Atac: Molina (Agens), bene Zorzan Dg. Fase nuova per TPL per riprogettarsi come settore industriale(FERPRESS) – Roma, 2 MAR – Grande soddisfazione per la nomina di Alberto Zorzan come direttore generale da parte del Consiglio di Amministrazione di Atac. Zorzan appartiene a quel novero di manager ... ferpress.it