La popstar ha scritto e interpretato "I Knew It, I Knew You", brano originale del nuovo film Pixar in uscita il 18 giugno, ispirato al personaggio della cowgirl Jessie. Taylor Swift entra ufficialmente nel mondo di Toy Story 5 e lo fa a modo suo, regalando una collaborazione destinata a emozionare il pubblico e a lasciare il segno. La superstar americana ha infatti inciso I Knew It, I Knew You, brano inedito realizzato appositamente per il nuovo film Disney-Pixar e già disponibile sulle piattaforme digitali. Per l'artista si tratta di un progetto speciale, che la porta per la prima volta all'interno di uno dei franchise animati più celebri di sempre. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Toy Story 5, Taylor Swift realizza il suo sogno di bambina e canta nel nuovo film

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Toy Story 5 Theory: Is Jessie Finally Reuniting With Emily

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