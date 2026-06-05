Totti e Blasi distanti alla comunione di Isabel l' aneddoto privato di Balivo | Con la figlia di mio marito io mi sono comportata così

Durante la prima comunione della figlia, Ilary Blasi e Francesco Totti sono stati visti distanti, riflettendo i delicati equilibri della loro separazione in corso. La coppia si è presentata in modo separato, senza interagire. Un aneddoto condiviso dalla conduttrice di un programma televisivo ha raccontato come si sia comportata con la figlia del nuovo partner, evidenziando la sua modalità di approccio in un momento familiare importante. La separazione tra Blasi e Totti è prossima alla conclusione con il divorzio.

I delicati equilibri mantenuti da Ilary Blasi e Francesco Totti nella fase finale della separazione - in procinto di diventare divorzio tra qualche settimana - sono stati evidenti in occasione della prima comunione della figlia Isabel. In chiesa entrambi hanno presenziato durante la cerimonia. 🔗 Leggi su Today.it

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TOTTI-BLASI: PER NON INCONTRARSI ORGANIZZANO DUE FESTE ALLA FIGLIA

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