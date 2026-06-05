Il Movimento 5 Stelle esprime piena fiducia nel lavoro della magistratura riguardo allo scioglimento del Comune di Torre Annunziata. La decisione è stata comunicata oggi, dopo le indagini avviate sulle presunte infiltrazioni criminali. Il partito chiede una svolta politica per affrontare la situazione e garantire la trasparenza amministrativa. Nessun commento sui dettagli dell’indagine o sui soggetti coinvolti. La magistratura continua le verifiche, mentre si attendono sviluppi ufficiali.

Torre Annunziata. M5S: necessaria una svolta politica. Roma, 5 giugno – “Lo scioglimento del Comune di Torre Annunziata getta ancora una volta, dopo il 2022, un’intera comunità nell’ombra, dove si fa sempre più inquietante lo spettro della criminalità e delle sue possibili ingerenze nell’amministrazione pubblica. S i tratta di eventi gravissimi e profondamente dannosi per una comunità. Dall’inizio del 2026 sono già quattro i Comuni campani sciolti per infiltrazioni criminali. La politica non può permettere che ciò accada. Quando interviene la magistratura su vicende di questo tipo significa che la politica ha fallito, e di questo occorre prendere atto”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Torre Annunziata, M5S: Piena fiducia nel lavoro della magistratura

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