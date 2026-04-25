Rocchi sotto inchiesta | Fiducia piena nella magistratura sempre agito con correttezza

Un arbitro di alto livello è stato coinvolto in un'inchiesta per presunte frodi sportive. In una dichiarazione pubblica, ha espresso fiducia nella magistratura e ha affermato di aver sempre agito con correttezza nel corso della sua carriera. L’indagine riguarda alcune accuse che sono state sollevate nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sui fatti specifici. La situazione è al centro dell’attenzione nel mondo dello sport.

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