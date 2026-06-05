torraca protesta dei lavoratori di igiene urbana per gli stipendi arretrati

Notizia in breve

A Torraca, in provincia di Salerno, i lavoratori dell’igiene urbana hanno manifestato per lo stipendio arretrato. La protesta riguarda il mancato pagamento di cinque mensilità, che non sono state ancora corrisposte. La situazione ha portato alla mobilitazione dei dipendenti, che chiedono il pagamento delle somme dovute. La manifestazione si è svolta senza incidenti e si sono mantenuti i canali di comunicazione con le autorità locali.