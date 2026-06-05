Torraca protesta dei lavoratori di igiene urbana per gli stipendi arretrati
A Torraca, in provincia di Salerno, i lavoratori dell’igiene urbana hanno manifestato per lo stipendio arretrato. La protesta riguarda il mancato pagamento di cinque mensilità, che non sono state ancora corrisposte. La situazione ha portato alla mobilitazione dei dipendenti, che chiedono il pagamento delle somme dovute. La manifestazione si è svolta senza incidenti e si sono mantenuti i canali di comunicazione con le autorità locali.
Tempo di lettura: < 1 minuto Protesta dei lavoratori dell’igiene urbana a Torraca, in provincia di Salerno, per il mancato pagamento di cinque mensilità. La Fit Cisl Salerno ha avviato la procedura di raffreddamento e conciliazione nei confronti della General Enterprise Srl, società che gestisce il servizio, avviando di fatto il percorso che potrebbe condurre alla proclamazione dello sciopero. Al centro della vertenza, secondo quanto riferito dal sindacato, il mancato versamento del saldo della tredicesima mensilità 2025 e delle retribuzioni relative ai mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2026. Una situazione che coinvolge il personale impegnato nel servizio di raccolta dei rifiuti nel comune del Golfo di Policastro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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