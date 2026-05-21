Sit-in dei lavoratori Istat davanti a Montecitorio | la protesta contro il sotto-inquadramento il precariato e gli stipendi troppo bassi – Il video

Mentre all’interno della Camera dei Deputati si presentava il Rapporto Annuale Istat 2026 alla presenza del presidente della Repubblica, alcuni lavoratori e ricercatori dell’istituto sono scesi in piazza per un sit-in di protesta. I partecipanti hanno manifestato contro il sotto-inquadramento, il precariato e gli stipendi considerati troppo bassi. La protesta si è svolta davanti a Montecitorio e ha coinvolto diverse persone che chiedono miglioramenti nelle condizioni di lavoro. La manifestazione si è svolta in contemporanea con l’evento ufficiale.

Mentre dentro Camera dei Deputati veniva presentato il Rapporto Annuale Istat 2026 alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, fuori si è svolto un sit-in di protesta dei lavoratori e ricercatori Istat. Al centro delle richieste dei partecipanti – gli stessi che hanno prodotto i rapporti presentati – c’erano salari più equi, lo stop al ricorso a contratti sotto-inquadrati e la lotta al precariato. I problemi con cui da tempo i lavoratori e le lavoratriciIstat devono convivere sono molti. Così Lorenzo Cassata, responsabile dell’FLC Cgil dell’Istat ha commentato: «Noi lamentiamo una scarsa possibilità di carriera di ricercatori di tecnologia, chiediamo lo scorrimento delle graduatorie che potrebbero essere già uno strumento per fare avanzare le carriere di un folto gruppo di persone. 🔗 Leggi su Open.online

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