In un caso riguardante ex Lsu a Polistena, il tribunale ha condannato il Comune a pagare gli stipendi arretrati ai lavoratori. La sentenza ha respinto le posizioni dell’amministrazione comunale, che aveva negato il riconoscimento di alcune ore e relative retribuzioni. Il giudice ha riconosciuto i diritti dei lavoratori, che avevano portato la questione in tribunale.

Il giudice della sezione lavoro di Palmi ha accolto i ricorsi contro la gestione del sindaco Michele Tripodi. La decisione stabilisce l’incremento delle ore lavorative dal 2022 "Il sindaco di Polistena, dott. Michele Tripodi, è stato smentito dal giudice che ha riconosciuto i diritti dei lavoratori che avevano adito il tribunale perché si sono visti negare il riconoscimento di ore e quindi stipendiale dal sindaco". A dirlo è il capogruppo di Polistena Futura in consiglio comunale Francesco Pisano dopo che la sezione lavoro del tribunale di Palmi con sententeza n.3172026 pubblicata il 23.03.2026 ha messo la parola fine sulla vicenda che Pisano definisce "incredibile". 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Ex Lsu Polistena, vittoria in tribunale dei lavoratori: il Comune condannato a pagare gli stipendi arretrati

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