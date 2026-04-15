EnjoyBook 2026 il gran finale nel nome di Dossena e Scirea al Teatro Juvarra | una serata dedicata ai grandi capitani del calcio

Il Teatro Juvarra di Torino accoglie giovedì 16 aprile 2026 alle 20:15 l'evento finale della rassegna EnjoyBook 2026, dedicato ai grandi capitani del calcio. La serata vedrà protagonisti Dossena e Scirea, due figure storiche del calcio italiano. L'iniziativa si inserisce nel programma che ha portato il calcio su un palcoscenico diverso rispetto ai campi di gioco tradizionali.

Il calcio torna protagonista a Torino, ma lontano dai campi di gioco. Giovedì 16 aprile 2026, alle ore 20:15, il Teatro Juvarra ospita l'appuntamento conclusivo della rassegna EnjoyBook 2026. La serata, dal titolo evocativo “Capitano, mio capitano”, sarà un viaggio nella dimensione più autentica.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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