EnjoyBook 2026 il gran finale nel nome di Chiellini Dossena e Scirea al Teatro Juvarra | una serata dedicata ai grandi capitani del calcio

Il Teatro Juvarra di Torino accoglie giovedì 16 aprile 2026 l'ultimo evento della rassegna EnjoyBook 2026, dedicato ai grandi capitani del calcio. La serata, programmata per le 20:15, rende omaggio a figure come Chiellini, Dossena e Scirea, celebrando la loro carriera e il ruolo di leadership nel mondo del pallone. L'evento si inserisce in un calendario che mette in luce il calcio attraverso incontri e momenti di approfondimento.

Il calcio torna protagonista a Torino, ma lontano dai campi di gioco. Giovedì 16 aprile 2026, alle ore 20:15, il Teatro Juvarra ospita l'appuntamento conclusivo della rassegna EnjoyBook 2026. La serata, dal titolo evocativo “Capitano, mio capitano”, sarà un viaggio nella dimensione più autentica.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Un Savoia nel cuore di Torino: serata d’onore per Emanuele Filiberto al Teatro JuvarraLa rassegna “Enjoybook 2026 – storie di libertà e visione” continua ad animare il cuore culturale di Torino, trasformando il Teatro Juvarra in un... L'Orchestra del Carlo Felice al Teatro delle Clarisse di Rapallo per una serata dedicata a MozartGiovedì 26 febbraio il Teatro Auditorium delle Clarisse di Rapallo accoglie l'Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova per una serata interamente... Una raccolta di contenuti EnjoyBook 2026, il gran finale nel nome di Dossena e Scirea al Teatro Juvarra: una serata dedicata ai grandi capitani del calcioIl calcio torna protagonista a Torino, ma lontano dai campi di gioco. Giovedì 16 aprile 2026, alle ore 20:15, il Teatro Juvarra ospita l'appuntamento conclusivo della rassegna EnjoyBook 2026. La ... torinotoday.it Capitano mio Capitano al Teatro JuvarraGiovedì 16 aprile, alle ore 20.15, il Teatro Juvarra di Torino ospita Capitano mio Capitano – Un viaggio nella storia dei grandi capitani del passato, penultimo appuntamento della rassegna culturale ... torinofc.it