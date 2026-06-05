tornano le potes turistiche attivate a fano e gabicce

Le postazioni territoriali di emergenza sanitaria turistiche (Potes) sono state attivate a Fano e Gabicce per l’estate 2026. Sono in totale dieci le Potes previste nelle Marche, con l’obiettivo di rafforzare la rete regionale di emergenza-urgenza durante i mesi di maggiore afflusso turistico. Le postazioni sono operative per garantire servizi di pronto intervento nelle aree di maggiore presenza di visitatori.

Saranno dieci anche per l’estate 2026 le Postazioni territoriali di emergenza sanitaria turistiche (Potes) attivate nelle Marche per potenziare la rete regionale dell’emergenza-urgenza durante i mesi di maggiore afflusso. Nel complesso saranno attivate quattro postazioni di tipologia Msi, con equipaggio composto da autista-soccorritore e infermiere, e sei di tipologia MSB, con autista-soccorritore e soccorritore. Le Potes turistiche si affiancheranno a quelle già operative durante tutto l’anno. Nel dettaglio, nel territorio di Gabicce Mare sarà attivata una Potes turistica Msi dal 13 giugno al 13 settembre con copertura dalle 8 alle 20, estesa dal venerdì alla domenica anche alla fascia notturna (20-8, fino alle ore 8 della domenica). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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